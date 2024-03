L’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) a entamé le processus de rémobilisation en vue de préparer les prochaines échéances électorales. Selon les leaders du parti dirigé par Cellou Dalein Diallo, cela a commencé par le renouvellement des instances du parti à la base.

À l’intérieur du pays les choses sérieuses ont déjà commencé. À en croire le responsable des fédérations de l’intérieur, Cellou Baldé, le renouvellement des dirigeants du parti de la base pour aboutir au congrès national est en cours.

“Tous les jours, ils sont en train de réorganiser, de remobiliser et de valider les congrès de base des sections pour tenir à fond les congrès des fédérations et après organisé le congrès national de l’UFDG”, a-t-il annoncé à l’occasion de l’assemblée générale hebdomadaire du parti, samedi 9 mars 2024.

Alors qu’Ousmane Gaoual Diallo à clairement affiché sa volonté d’occuper la tête de l’UFDG, ce partisan de Cellou Dalein Diallo, croit que cela est impossible. Pour Cellou Baldé “ceux-là qui sont en train de parler de congrès ailleurs” et des “mouvements de soutien”, en “utilisant l’argent public pour se préparer disent-ils à prendre la tête de l’UFDG, cette assemblée (faisant référence à la grande mobilisation de ce samedi 9 mars) est une preuve éloquente de ce que l’avenir leur réservent par rapport à l’UFDG. Personnes ne paura créer de la différence et de la gysanie entre les militants de l’UFDG et leur président.”

Un défi lancé à Ousmane Gaoual Diallo…

L’homme qui souhaite prendre la tête de ce parti, est originaire de Gaoual. Cellou Baldé révèle qu’une circulaire a été déjà acheminée dans la préfecture de l’ancien ministre Porte-parole du gouvernement, Ousmane Gaoual Diallo. La délégation de la direction nationale du parti commencera la validation des structures de base du parti par celle-ci. Un choix qui sonne comme une façon de défier l’ancien chargé de communication de l’UFDG.

“Les missions de l’intérieur du pays vont commencer par la fédération de Gaoual. Kilomètre par kilomètre, nous allons réinstaller et redynamiser les structures de l’UFDG. L’installation de Cellou Dalein à la magistrature du pays n’est qu’une question des mois”, a déclaré M. Baldé.