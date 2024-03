Les autorités saoudiennes ont officiellement annoncé la date du début du Ramadan 1445/2024, fixée au lundi 11 mars, suite à l’observation du nouveau croissant lunaire depuis le territoire. Cette annonce revêt une grande importance à travers le monde.

L’Arabie Saoudite a déclaré que le premier jour du mois sacré du Ramadan débutera le lundi 11 mars, conformément aux observations effectuées par la Cour suprême saoudienne. Cette annonce a été diffusée par l’Agence de presse saoudienne, marquant ainsi le début de ce mois de jeûne et de spiritualité pour des millions de musulmans à travers le monde.

La détermination de la date du Ramadan suscite toujours un grand intérêt, non seulement dans les pays à majorité musulmane, mais aussi dans des pays où la communauté musulmane est importante.

Le Ramadan est un mois de jeûne, de prière et de réflexion pour les musulmans, et son début est souvent sujet à des débats et à des spéculations.

Cette année, la date fixée par l’Arabie Saoudite coïncide avec celle annoncée par les partisans des calculs astronomiques pour la détermination anticipée des mois du calendrier hégirien, tels que la Turquie.