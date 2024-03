Un des doyens de la musique pastorale, Abdoulaye Diallo, connu sous le nom “Abdoulaye Breveté”, s’est prononcé sur l’origine de son sobriquet.

Alors que certains pensent que ce surnom lui avait été attribué en raison de ses échecs répétés au BEPC, Abdoulaye Diallo a donné une autre version.

« Je n’ai jamais fait deux fois le brevet à plus forte raison dix fois. On m’a surnommé Breveté je n’avait même pas mon examen d’entrée en 7e année. C’est mon maître de la 6e année, M. Alphadio de Mali Yembering qui m’a collé ce surnom. J’avais une bague sur laquelle était écrite “Breveté” et quand ce monsieur s’interrogeait, il disait tout temps Breveté au tableau », a explique l’artiste chez nos confrères de Refleguinee.

Par ailleurs, le doyen a révélé la date à laquelle il a passé son Brevet d’étude du premier cycle (BEPC).

« J’ai fait le brevet en 1969 et j’ai eu mon admission cette même année. J’ai intégré l’orchestre en 7e année. Quand on venait au festival, Justin Morel Junior disait devant les gens que j’ai fait 10 fois le brevet mais c’était pour chahuter ».

Plus loin, Abdoulaye Breveté précise que quand il a obtenu son BEPC en 1969, en 1970, il a intégré l’École normale des instituteurs (ENI) de Boké. Après son cursus, il aurait enseigné quelques années avant de basculer complètement dans la musique qui était une passion pour lui.