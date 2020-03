Maison centrale de Conakry: Ibrahima Diallo et Sékou Koundouno placés sous mandat de dépôt

Les deux membres de la Coordination nationale du FNDC arrêtés vendredi soir ont été mis sous mandat dépôt et placés en garde à vue a la Maison centrale de Conakry ce lundi 9 mars 2020.

Ibrahima Diallo et Sékou Koundouno sont poursuivis pour “outrage à agent, voies de faits et production, diffusion, et mise à disposition d’autrui de données de nature à troubler la sécurité publique ou à porter atteinte à la dignité humaine”.

L’ancien bâtonnier, membre du collectif des avocats du FNDC, Me Mohammed Traoré avait indiqué que ses clients avaient refusé de répondre aux questions des agents de la police judiciaire sans l’assistance de leurs avocats interdits d’accès à la direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) samedi.