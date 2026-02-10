Le collectif des avocats du commandant Aboubacar Diakité, dit Toumba, a exprimé ce mardi 10 février 2026 sa vive protestation après le transfert de leur client de la Maison centrale de Conakry vers la prison civile de Coyah.

Dans un communiqué rendu public, les avocats indiquent avoir appris, le 9 février, « à travers les réseaux sociaux », que leur client aurait fait l’objet d’une extraction vers « une destination inconnue ». Alerté, le collectif s’est immédiatement rendu à la Maison centrale de Conakry. Sur place, déplorent-ils, « l’un des membres du collectif a été empêché d’y accéder au motif que des instructions interdisant toute visite auraient été données, même à l’encontre des avocats ».

Selon le collectif, pour pouvoir rencontrer Toumba, l’un des conseils a dû se rendre au bureau du procureur général près la Cour d’appel de Conakry. Ce dernier, affirment-ils, « avant de donner des instructions dans ce sens au régisseur de la Maison centrale, lui a fait croire, tout en lui montrant son téléphone, que c’est dans les mêmes circonstances qu’il a, lui aussi, appris la même information sur les réseaux sociaux ».

Grâce à cette intervention, l’avocat a pu s’entretenir avec son client « dans un climat apaisé », avant de quitter les lieux avec l’espoir que la situation se stabilise.

Cependant, le collectif affirme avoir de nouveau appris, ce 10 février, que Toumba était « en train d’être transféré de son lieu de détention vers une autre destination ». Une information qui aurait été confirmée par le procureur général, lequel, précisent les avocats, « a carrément réagi en disant qu’il ne répond pas à cette question ».

Rappelant qu’Aboubacar Diakité a été condamné à dix ans d’emprisonnement le 31 juillet 2024 par le tribunal de première instance de Dixinn, et qu’il a déjà purgé « 8 ans, 10 mois et 27 jours » de sa peine, le collectif estime que « le transfèrement d’Aboubacar Diakité, dit Toumba, vers tout autre lieu de détention en dehors de la Maison centrale de Conakry est contraire au droit positif guinéen ».

Selon les avocats, cette décision serait intervenue « sans qu’aucune juridiction compétente n’ait préalablement statué sur l’incident ou le contentieux ayant prévalu à la prise de cette décision de la part de l’administration pénitentiaire ». Ils dénoncent également une atteinte « au principe de la légalité de sa détention, à ses droits à la défense et à son droit à un recours effectif, le tout sans aucun respect d’une quelconque loyauté procédurale ».

Le collectif souligne par ailleurs qu’« un transfèrement ne saurait être un acte purement matériel dès lors qu’il affecte la situation juridique, la défense et les conditions de détention du condamné qui en fait l’objet ».

Les avocats exigent « la cessation immédiate de cette mesure attentatoire aux garanties fondamentales qui lui sont reconnues par la loi » et réclament « son retour immédiat à la Maison centrale de Conakry, où il était détenu en vertu d’un mandat régulièrement décerné ».