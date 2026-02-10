Des tirs à l’arme automatique ont retenti ce matin aux environs de la Maison centrale, située dans le quartier Coronthie, dans la commune de Kaloum.

Pour l’heure, aucune information officielle n’a été communiquée sur l’origine ou la nature de ces coups de feu.

Dans l’attente d’une communication des autorités, les spéculations se multiplient. Certains évoquent une descente d’hommes armés à la prison, dans le but d’en extraire Toumba Diakité, condamné dans l’affaire du massacre du 28 septembre 2009.

Ces tirs ont provoqué un mouvement de panique dans le centre administratif de la capitale, tandis que l’accès à la presqu’île de Kaloum a été momentanément bloqué.