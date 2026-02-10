Par décret publié ce lundi 9 février 2026, le président de la République, Mamadi Doumbouya, a fixé les attributions des 29 ministères et secrétariats généraux du gouvernement dirigé par le Premier ministre Bah Oury. Le texte précise notamment les missions et responsabilités confiées au ministère de la Défense nationale. Spécifiquement, le ministère de la Défense nationale est chargé de :

Garantir et protéger les intérêts majeurs et vitaux de la Nation ;

Sauvegarder les institutions de la République ;

Mettre en œuvre la politique de défense nationale ;

Mettre en œuvre les décisions du Conseil supérieur de la défense nationale ;

Assurer l’organisation générale de la défense nationale ;

Définir la politique d’audit et de contrôle des forces armées et en assurer la mise en œuvre ;

Définir la politique de gestion prévisionnelle des ressources humaines et de la mobilisation des forces ;

Définir les politiques de communication, de gestion du domaine et des infrastructures, de formation, de renseignement, d’emploi des forces et de relations internationales de défense ;

Exécuter les décisions du Président de la République, Commandant en chef supérieur des Forces armées, notamment celles relatives à l’avancement et à la mise à la retraite du personnel des forces de défense, aux nominations aux emplois de commandement et aux déplacements des unités constituées hors de leurs garnisons ;

Coordonner les activités des organismes de commandement ;

Assurer la mise en condition des forces ;

Faire participer les forces armées au développement socio-économique du pays et à toute tâche d’intérêt public ;

Élaborer les directives générales pour les négociations en matière de défense ;

Assurer la tutelle des anciens combattants et des victimes de guerre;

Gérer le patrimoine militaire ;

Créer et renforcer les conditions de participation des forces armées aux missions de soutien à la paix ;

Veiller au respect des principes du droit international humanitaire et des droits de l’homme au sein des forces armées.