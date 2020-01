Grève du SLECG: deux morts dans la commune de Ratoma

La première journée de la grève générale et illimitée lancée par le Syndicat Libre des Enseignants et Chercheurs de Guinée (SLECG) a fait des victimes ce jeudi 09 janvier 2020.

Dans la commune de Ratoma, où les cours ont été perturbés ce matin, deux personnes dont une fille ont été tuées.

Il s’agit de Fatoumata Binta Diallo et de Mamadou Lamarana Diallo. La première victime est élève en classe de 12ème année au groupe scolaire Salim de Dar es-salam, elle aurait reçu une balle devant le domicile de sa famille, dans le quartier Hamdallaye. Et le second est âgé de 21 ans, lui aussi touché par « balle » à Wanindara.

Mamadou Lamarana Diallo est origniaire de Kankalabe, dans la préfecture de Dalaba. Le défunt est venu de l’Espagne pour passer les congés auprès de sa famille.