Alors que le mouvement de grève engagé par une partie de l’intersyndicale de l’éducation continue de paralyser plusieurs établissements scolaires à Conakry comme à l’intérieur du pays, des signes d’apaisement commencent à émerger.

Ce mardi 9 décembre 2025, une réunion à huis clos s’est tenue à la Bourse du travail, rassemblant l’intersyndicale de l’éducation (SNE, FSPE et SLECG), le ministre de la Fonction publique, François Bourouno, ainsi que des représentants de l’inter-centrale CNTG-USTG.

Selon une source bien informée, jointe par Guinee360, une assemblée générale est prévue ce mercredi 10 décembre à 14 heures à la Bourse du travail. Les syndicats y consulteront leur base avant toute prise de décision.

Tout semble indiquer qu’une suspension du mot d’ordre de grève pourrait être annoncée, à condition que les avancées évoquées lors des discussions soient confirmées.