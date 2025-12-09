À l’occasion de la pose de la première pierre de la Cité police de Coronthie, ce mardi 9 décembre 2025, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Gal Bachir Diallo, a réaffirmé l’engagement du président Mamadi Doumbouya à bâtir une Guinée moderne et équitable. Il a indiqué s’inscrire pleinement dans cette dynamique gouvernementale en lançant plusieurs chantiers notamment dans la capitale.

“Il ne fait l’ombre d’aucun doute que le président de la République, Mamadi Doumbouya, veut faire de la Guinée un pays uni, rassemblé, où justice sociale, croissance économique et modernité se croisent et marchent main dans la main. C’est ce que nous avons compris assez tôt au ministère de la Sécurité et de la Protection Civile, en lançant de vastes chantiers un peu partout sur le territoire national”, a déclaré le ministre, soulignant que cette vision a rapidement transformé son agenda de travail.

Poursuivant, il a insisté sur la portée symbolique du projet lancé à Kaloum : “Aujourd’hui, nous sommes là pour poser la première pierre où une des infrastructures les plus modernes de Kaloum va s’élever. Mais comme vous le savez, nous sommes là pour poser la première pierre. Ici, à cet endroit précis, ça fait partie des lieux où le cœur de la police a tout le temps battu, et très fort.”

Selon lui, ces infrastructures visent avant tout à améliorer les conditions de travail des agents de la sécurité. “Au ministère de la Sécurité et de la Protection Civile, on s’est battu pour que le cœur de la police continue à battre, et de la plus belle des manières. À la Cité police, vous avez un nouveau ministère de la Sécurité qui est en train de pousser. Ça n’est qu’une illustration. À la Sûreté de Kaloum, au mois de février, nous allons inaugurer cette infrastructure également”, a-t-il annoncé.

Revenant sur les objectifs du projet, il a rappelé que ces travaux répondent à un double impératif : “Il nous appartient tous de faire en sorte que cela ait lieu pour deux objectifs. Le premier, c’est l’amélioration des conditions de travail des fonctionnaires, de la rue de Guinée en général, et en ce qui nous concerne, des fonctionnaires de la police et de la protection civile. Mais également, il n’y a pas de conditions de travail sans conditions de vie. Et à cet endroit précis, ce sont les deux qui vont se côtoyer. Car grâce à des négociations houleuses, nous avons obtenu plusieurs appartements ultramodernes qui seront destinés directement aux fonctionnaires de police et de protection civile, ainsi qu’une cinquantaine de bureaux modernes.”

Gal Bachir Diallo a insisté enfin sur la nécessité de respecter les délais d’exécution. “Nous tenons énormément au délai. Et c’est le problème que nous avons. Une infrastructure qui doit être livrée en un an, vous ne l’avez pas en moins de trois ans. Le ministre Mory et moi, on va se relayer ici pour que ces infrastructures soient livrées à temps”, a-t-il déclaré.