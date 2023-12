À l’assemblée générale hebdomadaire du parti de l’Espoir pour le développement national (PEDN) s’est tenue ce samedi 9 décembre 2023, à son siège dans la commune de Ratoma. Le président du parti Lansana Kouyaté a mis l’occasion à profit pour réagir par rapport au brouillage dont certains médias guinéens sont victimes.

“Au total tout ce qui concerne la presse doit être géré dans la vérité, déontologie qui convient d’appliquer à la presse. La presse est considérée comme le quatrième pouvoir, et donc l’équilibre entre les pouvoirs est indispensable pour un pays. Je ne sais pas si les médias qui ont été suspendus ou ont été informés par la voix la plus officielle, j’ai entendu parler “de raison de sécurité nationale” qui est une raison primordiale. Donc l’Etat et la presse, ce sont deux entités qui doivent aller ensemble, on ne peut pas tordre le coup parce que tout simplement la liberté doit être bannie, non. Quand la presse fait quelque chose qui ne rentre pas dans la déontologie-là, la HAC doit savoir réagir”, a-t-il fait savoir.

“Il est temps que l’état et la presse jouent leurs rôles à savoir un rôle de respect mutuel, de respect pour la sécurité du pays et aussi de respect pour la déontologie qui a conduit à la création de la presse. Je souhaite que la population guinéenne ne soit pas frustrée à cause ce problème. En tout, j’ai espoir que ce problème trouve une solution” a conclu l’ancien Premier ministre.