Le président du PADES apprécie la création par le président de la transition d’une commission interministérielle chargée de récupérer les biens de l’État. De l’avis de l’homme politique, Ousmane Kaba, cette action traduit la volonté de l’actuel gouvernement de moraliser l’Administration publique.

Dr Ousmane Kaba conseille qu’il y ait beaucoup plus de rigueur pour appliquer cette décision. Il rappelle qu’il y a des biens publics qui ont été “privatisés” par certains individus, alors cela fait partie de la moralisation de la vie publique.

«Il n’y a aucune raison que certaines personnes s’approprient des biens de collectivité et font une jouissance personnelle. Mais là aussi, il faut aller scientifiquement. Encore une fois, c’est tout à fait normal que l’État récupère ses biens», a laissé entendre le président du PADES.

Dr Ousmane Kaba suggère aux membres de la commission interministérielle de récupération des biens publics, de faire preuve de responsabilité et qu’ils travaillent au service de l’intérêt de la Guinée et des Guinéens.