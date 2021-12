A Yimbaya, dans la commune de Matoto, un imam aurait abusé d’une fille de 14 ans dans une mosquée. Cette affaire qui fait la Une sur les réseaux sociaux et les médias nationaux, a attiré l’attention de l’imam prédicateuro de la mosquée de Koloma. Il indique que si la Guinée était un pays à 100% musulman, le présumé auteur du viol devrait être “lapidé” jusqu’à ce que ce mort s’en suit.

«S’il se trouve que l’imam qu’on accuse dans ce cas de viol est marié, il doit être lapidé(…)», a réagi l’imam Mohamed Ramadan.

Le fait que la Guinée soit un pays laïc, ce leader religieux invite les autorités à sanctionner l’auteur des cas de viols conformément aux lois en vigueur et ce, sans discrimination.

«Si on est imam et impliqué dans un cas de viol, on doit être punis plus qu’un citoyen ordinaire. Parce que, après le Prophète (PSL), les envoyés de Dieu, c’est nous les imams, les prédicateurs, les oulémas, qui prenons la succession. Donc, on doit s’abstenir de tout ce qui est néfaste, qui salit la religion musulmane.»

Par ailleurs, Oustaz Mohamed Ramadan Bah affirme que s’il s’avère que cet imam est coupable de ce que l’on lui reproche, il doit être «immédiatement et carrément radié de la mosquée. Parce que, si c’est dans un pays islamique, il est considéré comme un homme mort», dira-t-il.

Comme l’imam Ramadan, Mohamed Camara, l’imam de la mosquée de Simanbossia aussi a regretté cet acte.

« J’ai appris que c’est un ancien rappeur qui a été en Mauritanie par son papa, à son retour, comme il sait parler l’arabe, on l’a désigné comme imam», a-t-il indiqué.

Plus loin, ce chroniqueur religieux déplore la manière par laquelle, les autorités religieuses choisissent les imams dans les différentes mosquées du pays. «C’est tout le monde qui est choisi par nos responsables, pour être dans nos mosquées » Pourtant, fait remarquer Mohamed CAMARA :« L’imamat est un métier aussi qui s’apprend.»