Alors que le prix du pain a augmenté, l’opération coup de poing du service norme et qualité et la hiérarchie des boulangers et pâtissiers de Guinée, a permis d’arrêter des boulangers pour non- respect du poids de la miche à 500g.

Invité de l’émission Hallen Fopp de la radio Espace ce jeudi 09 décembre 2021, Fodé Kaba, l’Union des boulangers et pâtissiers de Labé, a confirmé l’information : « A l’heure qu’il fait, ces boulangers sont au commissariat central de police de Labé avec leur stock de pain.»

«Déjà on avait convoqué une réunion à la Direction préfectorale du Commerce pour dire aux boulangers de vendre le pain à 4500 GNF, mais avec 500 g la miche et que quiconque fera moins de ça allait subir la rigueur de la loi. Ils étaient prévenus, mais malheureusement, on rencontre beaucoup d’entre eux qui n’ont pas respecté la règle », regrette Alpha Oumar Diallo, adjoint du responsable service norme et qualité.

Tiguidanké Diallo, correspondante de Guinée360 à Labé