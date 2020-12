Le programme d’appui à l’intégration socio-économique des jeunes (INTEGRA), financé par l’Union européenne, a relancé ce lundi 7 Décembre, ses ateliers de formation en Gestion et Renforcement Agricoles pour l’Indépendance Economique (GRAINE). Cette initiative permet de faire monter en compétences les jeunes bénéficiaires du programme à travers la formation professionnelle et le développement de leurs compétences techniques.

Mise en œuvre par le Centre du Commerce International (ITC), cette initiative avait été interrompue en Mars 2020, suite à la pandémie du COVID-19. Dans le respect des mesures de santé et de sécurité qu’impose la situation sanitaire, INTEGRA a donc repris ces formations en en Haute Guinée, dans les villes de Faranah, Kissidougou, Dabola, et Dinguiraye.

Avec pour principal but de transmettre un ensemble de compétences pratiques en matière de valorisation et de gestion de la chaine agricole, cette formation s’adresse prioritairement aux jeunes des régions guinéennes rurales et se rapporte aux modules suivants :

• Développement personnel et de l’entrepreneuriat,

• Apprentissage sur les techniques de séchage des produits agro-alimentaires,

• Qualité des produits,

• Emballage et conditionnement des produits agroalimentaires

• Accès au financement.

Publicité

Ainsi, les bénéficiaires seront en mesure de maitriser la pratique de confection d’un séchoir solaire semi-industriel ainsi que les techniques de transformation des fruits en tenant compte des réalités de la Guinée. Ces jeunes auront acquis des techniques de conditionnement efficaces permettant une meilleure conservation de la production pour l’entreposage ou le transport ainsi que l’amélioration de l’aspect du produit lors de sa commercialisation.

C’est le cas de Sayon Saran Condé, membre de l’union des femmes étuveuses DENABALO qui a participé à la formation de Faranah, « les ateliers GRAINE du programme INTEGRA sont vraiment complets et sont même expliqués en Malinké ! J’ai beaucoup appris et cette nouvelle méthode de séchage va m’aider dans mon travail ».

Cette activité est réalisée en partenariat avec le Ministère de l’Agriculture et s’aligne sur les priorités du Plan National d’Investissement Agricole et de Sécurité Alimentaire (PNIA-SA) du Ministère.

Le programme INTEGRA se veut une contribution pour amorcer de nouvelles dynamiques dans le développement socio-économique en Guinée. Financé par l’Union européenne au titre du Fonds fiduciaire d’urgence de l’Union européenne pour l’Afrique, INTEGRA crée des opportunités pour la jeunesse guinéenne à travers la préparation à la vie professionnelle dans les établissements scolaires, la réalisation d’infrastructures économiques, la formation professionnelle, la création d’emplois durables et le développement de l’entrepreneuriat.

Ainsi, à travers ce programme, ce sont plus de 15 000 jeunes qui seront directement accompagnés pour mettre en œuvre cette nouvelle dynamique socio-économique par la création d’emplois et l’appui au développement de l’entrepreneuriat en Guinée.

Suivez INTEGRA Guinée sur Twitter| Facebook |

Suivez la Délégation de l’Union européenne en Guinée sur Twitter | Facebook |

#INTEGRA_GUINEE | #AFRICATRUSTFUND | #PNUD | #ITC | #ENABEL | #GIZ | #TEAMEUROPE | #EUSOLIDARITY | #AUEU | #UE