Le Conseil national de la transition (CNT) a adopté, ce samedi 8 novembre 2025, le volet recettes du projet de loi de finances rectificative (LFR) pour l’exercice 2025.

Fixées initialement à 35 176,15 milliards GNF, les recettes de l’État sont désormais portées à 43 063,46 milliards GNF, soit une augmentation de 7 887,31 milliards GNF, correspondant à une hausse de 22,42 %.

Dans le détail, ces recettes se composent de :

Recettes fiscales : 39 320,66 milliards GNF

Dons : 1 521,60 milliards GNF

Autres recettes : 2 221,20 milliards GNF

La répartition des ressources se fait entre le budget général, à hauteur de 41 477,70 milliards GNF (96,32 %), et le budget d’affectation spéciale (BAS), estimé à 1 585,76 milliards GNF (3,68 %).

Les recettes révisées du budget général passent ainsi de 33 962,01 milliards GNF dans la loi de finances initiale (LFI) à 41 477,70 milliards GNF, soit une progression de 7 515,69 milliards GNF, représentant +22,13 %.