Les Etats Unis vont apporter un soutien politique et technique à la transition guinéenne grâce à une nouvelle initiative pour les transitions démocratiques et politiques en Afrique (ADAPT).

C’est le président américain, Joe Biden, qui l’avait annoncé lors du Sommet des dirigeants États-Unis-Afrique de 2022, que le pays de l’oncle Sam augmenterait son soutien politique et technique aux transitions démocratiques. « Nous sommes heureux d’annoncer que le gouvernement américain fait progresser l’initiative ADAPT pour soutenir le peuple guinéen dans sa transition vers une gouvernance démocratique d’ici le 1er janvier 2025. Les ressources d’ADAPT fourniront une assistance technique pour les efforts en cours visant à rédiger une nouvelle constitution et à préparer une adoption gratuite et des élections équitables, tout en jetant les bases d’institutions démocratiques plus efficaces et plus inclusives », a indiqué Mathew Miller, le porte-parole du département d’État dans un communiqué.

« Les États-Unis sont déterminés à accroître leur soutien aux organismes régionaux, aux gouvernements de transition, aux mouvements politiques démocratiques et inclusifs, et la société civile pour faire avancer les objectifs démocratiques communs », a ajouté le porte-parole Miller avant d’indiquer que l’initiative ADAPT sera étendue à d’autres pays à mesure que les gouvernements de transition prendront des mesures concrètes et opportunes pour passer à une gouvernance démocratique.