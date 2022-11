Les sept (7) cadres suspendus au département des infrastructures et des transports dont le ministre lui-même, se prêtent aux questions des enquêteurs de la direction des investigations judiciaires de la gendarmerie nationale, depuis hier mardi.

Au sein de la classe politique, certains acteurs trouvent l’acte très grave. C’est le cas du président du parti UGDD qui appelle la justice à les sanctionner au cas où les accusations sont avérées.

« C’est un acte extrêmement grave. Et en prenant cette décision, le Premier ministre était dans son rôle. Parce que c’est lui le responsable du gouvernement. Que ces gens-là soient entendus par des institutions compétentes. Et quand ils sont coupables qu’ils soient condamnés », a recommandé Pépé Francis Haba.

A la prise du pouvoir par le CNRD le 5 septembre 2021, plusieurs promesses dans le cadre de la lutte contre la corruption ont été prises par le président de la transition.

Plus d’un an après, le phénomène persiste toujours. Le leader du parti UGDD exprime un sentiment de déception.

« La lutte contre la corruption est un long chemin. Mais les promesses et les pratiques du CNRD qui n’est même pas connu, on se dit qu’ils ne voulaient pas être rattrapés. On est quand-même extrêmement déçu on est dépassé par ce qui est en train d’arriver », déplore Pépé Francis Haba.