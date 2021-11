Le contenu de la discussion des anciens dignitaires du Parti au pouvoir (RPG arc en ciel) au palais des Nations la semaine dernière par le CNRD avec le Colonel Mamadi Doumbouya n’est toujours pas connu du grand public. Mais Alhousseine Makanera l’un des rares cadres qui continue de réclamer la libération d’Alpha Condé est revenu sur quelques commentaires.

Cette convocation fait suite à la conférence de presse tenue par les cadres du RPG arc en ciel afin de remobiliser les militants pour la libération de leur leader Alpha Condé. Mais pour le patron du FND allié de l’ancien parti au pouvoir, le CNRD a fait savoir que le président déchu se porte bien.

« Si on avait voulu que tout ce qui a été dit soit dehors, on aurait fait la rencontre au marché Madina ou avec la presse. Si on s’est retrouvé entre nous, on a dit des choses qui ne peuvent pas être dehors. Mais, l’essentiel, on nous a dit de dire à nos militants que le professeur Alpha Condé se porte très bien et qu’Alpha Condé est leur père. Et que s’il est gardé avec eux aujourd’hui, c’est dans son intérêt, du président Alpha Condé lui-même. Ils nous ont dit de dire ça aux militants. Et que nous sommes libres de demander sa libération, c’est notre président » a-t-il dit chez nous confrères de Djoma.