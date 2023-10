De retour à l’étranger après quelques mois d’absence, le président du parti MoDeL s’est exprimé sur l’évolution de la transition en cours en Guinée. Dans l’émission Mirador ce lundi 9 octobre 2023, Aliou Bah affiche des inquiétudes par rapport à la volonté de la junte de rendre le pouvoir après le délai des 24 mois. Il estime que le CNRD est en train plutôt d’exercer un mandat.

“Je crois que cette transition est allée dans le sens de ce qu’on n’a pas souhaité. On a même l’impression que ce n’est plus une transition qui est en cours, mais c’est plutôt l’exercice d’un mandat de façon subtile. On est sorti carrément du vocabulaire de la transition”.

Le leader du MoDeL en veut à certains Guinéens qui appellent Colonel Mamadi Doumbouya président de la République, sachant qu’il n’est pas un président démocratiquement élu.

“Il est chef d’une junte militaire, président d’une transition à la limite, il doit entendre chaque côté, ce n’est pas une histoire de l’aimer ou pas, d’être d’accord avec lui ou pas. Le jour qu’il voudra devenir président de la République, il va se présenter aux élections en tant que civil et il sera élu par les Guinéens de façon respectueuse, mais en attendant toute démagogie allant dans le sens de lui faire porter une casquette dont il n’a pas de mérite, serait prétentieux et un manque de respect au peuple de Guinée. Il faudrait qu’on se départît de ces émotions ou de ces petits calculs qui consistent à défendre des intérêts mesquins”.

Pour cet acteur politique, le CNRD travaille apparemment sur deux scénarios qui consistent à neutraliser les acteurs politiques représentatifs et de faire en sorte qu’on fabrique des gens qui sont en sa dévotion afin d’imposer aux Guinéens quelqu’un qui ne serait pas le choix de la majorité à l’issue des prochaines élections.

“Ce scénario n’ayant pas véritablement prospéré pour le moment, on essaie de penser à l’idée de faire durer la transition, estropier le processus, trouver des arguments de report autant que possible et miser sur la sociologie du comportement de nos concitoyens”, a-t-il dénoncé.

Aliou Bah prévient le CNRD contre tout éventuel glissement du chronogramme de la transition qui sera inacceptable. “En janvier 2025 la junte quitte le pouvoir, le pouvoir sera dans les mains d’un président civil, élu. Nous sommes à un an de cela. Qu’est-ce qui a été fait concrètement par rapport au processus électoral. Et il y a des délais qui sont incompressibles qu’on ne peut pas rattraper. Et l’idée d’un glissement est inacceptable à plus forte raison l’hypothèse d’un glissement”, a-t-il conclu.