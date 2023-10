Durant cette première journée d’audience devant la Cour de Répression des Infractions Économiques et Financières (CRIEF), ce lundi 9 octobre 2023, Amadou Damaro Camara s’est expliqué sur la passation du marché de la rénovation de son cabinet par sa fille, Mariam Camara.

On reproche à l’ancien président de l’Assemblée nationale d’avoir passé le marché de la rénovation de son cabinet à sa fille. Pour se défendre devant le juge, Damaro indique n’avoir jamais octroyé de marché de gré à gré durant ces 16 mois de gestion au parlement. Il explique que les prestataires étaient payés dans le budget de subvention qui consacrait 9 milliards de francs guinéens par trimestre aux besoins de fonctionnement de l’Assemblée Nationale.

« Je n’ai signé aucun contrat, je n’étais pas membre non plus de la commission de passation des marchés qui était composée de députés de tous bords. C’est après discussion et acceptation que j’étais informé des passations», s’est-il défendu.

Sur la rénovation de son cabinet, Amadou Damaro Camara soutient que sa fille n’a bénéficié d’aucun privilège. Il précise que Mariam Camara a obtenu le marché de par ces compétences.

« Après mon élection, ma fille Mariama m’a fait la promesse de m’offrir le plus beau bureau en 60 jours. Au début, je ne voulais pas qu’elle se mêle de cela, mais elle m’a fait promettre de documenter tous les aspects de la rénovation. Elle a commencé les travaux fin avril pour terminer le 04 juillet, je m’attendais juste à la rénovation de mon bureau, mais j’ai été fière et surpris de voir qu’elle avait rénové tout le cabinet. Lorsqu’elle a fini, la comptabilité est venue me voir, pour me dire ceci : votre fille ne connaît pas la monnaie guinéenne parce que la facture qu’elle nous a soumise n’a rien à avoir avec les travaux qu’elle a réalisé.

En plus des rénovations, elle avait installé des onduleurs d’une autonomie énergétique de 06 h en cas de coupures de courant. Elle a créé un système internet où je pouvais appeler tout le cabinet avec un téléphone mère.

Des téléphones qu’elle a installés à 4 et 5 millions GNF contrairement aux autres fournisseurs qui se sont même sentis menacé par ces prix qu’elle fixait en fonction des prix d’achat parce qu’elle est une professionnelle et experte de l’architecture dans beaucoup de pays du monde ».

Pour rappel, Amadou Damaro Camara est inculpé de plusieurs chefs d’accusations par la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF). Il est également accusé “de détournement de deniers publics, enrichissement illicite, blanchiment de capitaux, corruption dans le secteur public et privé, prise illégale d’intérêts et complicité”, dans le cadre de la construction du futur siège du parlement guinéen.