Dans un décret lu, ce vendredi 8 septembre 2023, à la télévision nationale, le président de la transition a nommé les ambassadeurs extraordinaires près de la République du Mali et de l’Organisation internationale de la Francophonie.

Il s’agit d’Abdoulaye Fofana, précédemment chargé d’affaires, qui est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près de la République du Mali. Et de Jean Baptiste Grovogui, précédemment chargé d’affaires à l’ambassade de Guinée en France, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près de l’Organisation internationale de la Francophonie.