Football : Jorge Messi, le père de Lionel Messi, est décédé

Le monde du football est en deuil. Jorge Messi, le père de Lionel Messi, est décédé ce vendredi 7 août 2026 à l’âge de 68 ans à Rosario, en Argentine, selon le média en ligne Le Soir.

D’après le média belge, Jorge Messi est décédé dans un établissement médical de Rosario après une longue période marquée par des problèmes de santé. Son état de santé avait déjà suscité des inquiétudes ces derniers mois, notamment lors de la Coupe du monde 2026, durant laquelle Lionel Messi avait évoqué des difficultés familiales.

Père et conseiller de l’attaquant argentin, Jorge Messi a joué un rôle majeur dans la construction de sa carrière. Il avait notamment accompagné son fils lors de ses premiers mois au FC Barcelone, alors que le reste de la famille était resté en Argentine.

Loin des projecteurs, il a également suivi de près les aspects liés à la représentation de Lionel Messi et l’a accompagné durant les différentes étapes de son parcours, jusqu’à sa consécration parmi les plus grands joueurs de l’histoire du football.