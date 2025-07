Dans un contexte marqué par les tensions persistantes entre le Barreau et les autorités judiciaires, le Premier ministre Amadou Oury Bah a accordé une audience ce mardi 8 juillet 2025 à une délégation du Barreau de Guinée, conduite par le Conseil de l’Ordre des avocats et élargie aux anciens bâtonniers. Cette rencontre, qualifiée de “franche et ouverte” par la Primature, s’inscrit dans une démarche d’écoute et d’apaisement souhaitée par le chef du Gouvernement.

Selon la cellule de communication de la Primature, cette séance de travail a rassemblé autour de la table plusieurs hauts responsables du système judiciaire, notamment le ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, le Premier président de la Cour suprême, le Premier président de la Cour d’appel de Conakry et le procureur général près ladite cour.

Au cœur des échanges : les conditions de reprise des activités du Barreau, suspendues dans le cadre d’un mouvement de protestation contre l’enlèvement de l’ancien bâtonnier Me Mohamed Traoré. Le porte-parole de la délégation, Me Faya Gabriel Kamano, a salué « la démarche d’ouverture » du Premier ministre, tout en insistant sur « la nécessité de garantir la sécurité des avocats et celle des citoyens dans l’exercice de leurs droits ».

Fait marquant de cette rencontre, la délégation du Barreau a exprimé le souhait d’être reçue par le Président de la Transition, le Général Mamadi Doumbouya.

Une demande motivée, selon les avocats, par « la gravité de certains faits récents et la nécessité d’un échange direct avec le Chef de l’État sur des enjeux majeurs liés à l’exercice de la profession et à l’indépendance de la justice ».

Le Premier ministre, prenant acte de cette requête, a réaffirmé l’engagement du Gouvernement à respecter les principes de l’État de droit et à favoriser un climat de confiance entre les institutions et les acteurs du monde judiciaire. Il a souligné l’importance d’un dialogue responsable, dans « l’intérêt supérieur de la justice et de la nation ».

Toujours selon la communication officielle, Amadou Oury Bah a rappelé le rôle essentiel du Barreau dans la construction d’un État de droit fort, particulièrement dans le cadre du processus de transition en cours. Il a salué « la contribution significative des avocats à l’élaboration du projet de nouvelle Constitution », qui doit être soumis à référendum le 21 septembre prochain.

Réunis en assemblée générale extraordinaire, le 7 juillet 2025, les membres de l’Ordre des avocats de Guinée ont décidé de reconduire, pour deux semaines supplémentaires, la suspension de toutes leurs activités judiciaires, y compris devant les officiers de police judiciaire. Une décision qui fait suite à l’agression physique du bâtonnier Me Mohamed Traoré, survenue le 30 juin, et perçue comme une grave atteinte à la profession d’avocat.