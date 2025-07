Réunis en assemblée générale extraordinaire ce lundi 7 juillet 2025, les membres de l’Ordre des avocats de Guinée ont décidé de reconduire, pour deux semaines supplémentaires, la suspension de toutes leurs activités judiciaires, y compris devant les officiers de police judiciaire. Une décision qui fait suite à l’agression physique du bâtonnier Me Mohamed Traoré, survenue le 30 juin, et perçue comme une grave atteinte à la profession d’avocat.

S’exprimant lors d’un point de presse, Me Moussa Diallo, avocat au Barreau de Guinée et membre du Conseil de l’Ordre, est revenu sur le déroulé des événements et les mesures prises depuis l’attaque :

« L’Ordre des avocats s’était réuni en assemblée générale extraordinaire le 30 juin, immédiatement après l’agression du bâtonnier, pour évaluer la situation et prendre des mesures fortes. À l’issue de cette rencontre, plusieurs résolutions ont été adoptées, notamment le boycott de toutes les audiences pendant deux semaines, le retrait des représentants de l’Ordre des instances de la transition, le dépôt d’une plainte au nom de Me Traoré, avec constitution de partie civile, ainsi que la remise d’un mémorandum au président de la République », a-t-il rappelé.

Pendant cette période de mobilisation, le Barreau a multiplié les démarches pour exiger des garanties de sécurité en faveur des avocats dans l’exercice de leurs fonctions. Une délégation a ainsi été reçue par le Premier ministre, entouré notamment du ministre de la Justice, du ministre secrétaire général à la Présidence, du premier président de la Cour suprême, du président de la Cour d’appel et du procureur général près cette juridiction.

Mais ces échanges n’ont pas suffi à apaiser les inquiétudes de la profession.

« Il faut que l’opinion comprenne que ce combat ne concerne pas uniquement Me Mohamed Traoré. Il s’agit de la sécurité de l’avocat dans l’exercice de sa profession, ce qui est un principe fondamental de l’État de droit. Ce qui est arrivé au bâtonnier peut arriver à n’importe lequel d’entre nous », a insisté Me Moussa Diallo.

Face à l’absence de réponses jugées concrètes et rassurantes, les avocats ont décidé à l’unanimité de poursuivre leur mouvement. Une nouvelle assemblée générale est prévue à l’issue de cette nouvelle période de boycott, afin d’évaluer la situation et de déterminer la suite à donner à leur mobilisation.