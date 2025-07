La Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) a officiellement lancé ce mercredi 9 juillet 2025 sa nouvelle plateforme numérique, eCNSS, lors d’une cérémonie présidée par le Premier ministre Bah Oury. L’événement, tenu à Conakry, a réuni plusieurs membres du gouvernement, des représentants du CNRD, ainsi que des partenaires techniques et financiers.

Développée pour simplifier les démarches administratives des entreprises et renforcer la gestion des droits des assurés, eCNSS s’inscrit dans une dynamique de modernisation profonde de la CNSS. Accessible via ordinateur ou smartphone, la plateforme permet désormais aux employeurs d’affilier leurs entreprises, d’immatriculer leurs salariés, de déclarer et de payer leurs cotisations sociales en ligne, tout en recevant quittances et quitus dématérialisés. Les salariés, eux, peuvent consulter en temps réel l’état des paiements effectués par leurs employeurs.

Parmi les fonctionnalités clés : prise de rendez-vous, dépôt de réclamations, suivi des relevés de carrière, ou encore demandes de prestations sociales. L’interface se veut intuitive et inclusive, avec un objectif clair : améliorer l’accès aux services sociaux, renforcer la transparence et fluidifier la communication entre les usagers et l’administration.

Dans son discours, le Directeur général de la CNSS, Bakary Sylla, a salué l’aboutissement d’un projet majeur, porté par une vision présidentielle affirmée.

« Ce lancement est une avancée majeure dans la modernisation de notre institution. Grâce à eCNSS, 60 % des encaissements sont désormais réalisés en ligne. Une performance rendue possible grâce au soutien actif du secteur bancaire guinéen », a-t-il déclaré.

Le ministre du Travail et de la Fonction publique, François Bourouno, a pour sa part salué une initiative qui « traduit concrètement la vision du Chef de l’État : rapprocher l’administration des citoyens et faire du numérique un levier de justice sociale et de développement ».

Il a annoncé dans la foulée l’ouverture prochaine d’une École nationale d’administration pour former les futures élites publiques, ainsi que la création d’un guichet unique pour centraliser les services publics. « Cette plateforme, 100 % conçue par des Guinéens, démontre que notre pays est capable de relever les défis de la transformation digitale », a-t-il ajouté.

En clôturant la cérémonie, le Premier ministre Bah Oury a appelé à accompagner cette avancée par une pédagogie active et une inclusion numérique accrue. « Ce que nous avons vu à travers les images témoigne de progrès tangibles, à Conakry comme à l’intérieur du pays. Mais il nous faut aller plus loin, avec méthode », a-t-il insisté.

Il a également souligné l’importance d’élargir l’accès aux outils numériques dès l’école, de mieux expliquer les projets en cours tels que le RGPH-4 ou le RAVEC, et de garantir l’interopérabilité des plateformes pour une administration cohérente et efficace.

« Le numérique, la bancarisation, la transparence et l’équité sociale doivent converger pour bâtir une administration moderne, efficace et proche des citoyens. Cette plateforme est une étape de plus vers une Guinée apaisée, numérique et inclusive », a-t-il conclu.

Avec le lancement de eCNSS, la Guinée franchit une étape stratégique vers une administration publique plus transparente, plus accessible et plus performante. Le véritable défi réside désormais dans l’appropriation collective de cet outil par l’ensemble des parties prenantes — employeurs, salariés, services publics et partenaires — afin d’instaurer une nouvelle culture administrative, fondée sur la confiance, la responsabilité et l’équité.