Suite à la déchéance de sa nationalité par décret ce mardi 9 juillet 2024, le militant panafricaniste béninois Kemi Seba a réagi via sa page Facebook.

Stellio Gilles Robert Capo Chichi, alias Kemi Seba, 42 ans, explique qu’il n’a pas mis les pieds en France depuis 14 ans. Il considère cette déchéance comme une libération : « Plus de nationalité française ? Gloire à Dieu. Libéré, je suis de ce fardeau. J’ai quitté la France depuis bientôt 14 ans à cause de sa politique néocoloniale et de sa négrophobie systémique que je combats depuis l’Afrique frontalement. J’ai de plus brûlé mon passeport depuis plusieurs mois déjà. »

Kemi Seba estime que cette déchéance de nationalité illustre l’efficacité de son combat contre le néocolonialisme : « Me retirer la nationalité car je critique votre néocolonialisme est, chères autorités françaises, une reconnaissance (très peu stratégique) de votre part de l’efficacité de mon travail politique contre vous autres, les tenants de cette Françafrique. »

Il précise que cette décision du Conseil d’État « vient très en retard, mais mieux vaut tard que jamais ». Il ajoute qu’il avait lui-même fait la demande d’abandon de nationalité depuis plusieurs mois : « C’est maintenant que tout commence. Courage à vous, car vous venez de nous rajouter des tonnes de litres d’essence dans notre moteur politique. »