La communauté musulmane a célébré ce samedi 09 juillet 2022, la fête de l’Aïd El Kebir (Tabaski). A cette heureuse occasion, le président de l’UFDG a souhaité bonne fête comme il a l’habitude de le faire, tout exprimant ses vœux de voir la Guinée débarrassée de l’injustice, selon ses termes.

Cellou Dalein Diallo a invité les Guinéens d’œuvrer pour la paix et la concorde nationale. Il a également imploré le Tout puissant Allah d’exaucer la prière de tout un chacun.

Ses messages, à lire ci-dessous :

«Chers compatriotes,

A l’occasion de la célébration de l’Aïd-El-Kébir, j’adresse mes vœux de paix, de bonne santé et de prospérité à tous les fidèles musulmans de Guinée et du monde.

Jour de communion et de prières, l’Aïd-El-Kébir est aussi un moment privilégié de partage, de pardon et de solidarité. Puissent les âmes de nos morts reposer en paix, nos malades recouvrer la santé et les offenses subies ou causées, être mutuellement pardonnées.

Puisse Allah Le Tout Puissant exaucer nos prières, agréer nos sacrifices, libérer notre pays de l’injustice et favoriser notre unité pour le progrès partagé de tous les Guinéens.

Bonne fête de Tabaski !», a-t-il écrit sur sa page Facebook.