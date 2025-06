La décision du gouvernement guinéen de déclarer les journées du lundi 9 et mardi 10 juin 2025 fériées, chômées et payées sur l’ensemble du territoire national suscite de vives réactions. Des acteurs politiques dénoncent une mesure jugée excessive et contre-productive dans un pays déjà confronté à de lourdes difficultés économiques et institutionnelles.

Parmi les voix les plus critiques, celle de Dr Faya Millimouno, président du Bloc Libéral, s’est fait entendre ce lundi.

« Le gouvernement a déclaré chômé et payé, y compris pour les entreprises privées. On sait qu’en Guinée, sous le CNRD, l’État ne fonctionne pas. L’administration publique ne travaille pas, c’est un fait », a déclaré l’opposant politique dans un entretien accordé à notre redaction.

Selon lui, cette décision reflète un dysfonctionnement plus profond de l’appareil étatique et un mépris des réalités économiques du pays.

« Ceux qui se sont imposés comme commis de l’État sont payés à ne rien faire. Et ce qui est encore plus grave, c’est qu’on pourrait aller jusqu’à déclarer les 365 jours de l’année chômés et payés. C’est extrêmement préoccupant, surtout dans un contexte où la population se plaint du manque de ressources. L’argent ne pousse pas dans les arbres », a-t-il ironisé.

Faya Millimouno pointe également les conséquences pratiques de cette décision sur plusieurs secteurs clés : la justice, l’économie et la santé.

« Combien de prisonniers, en attente de jugement, vont rester en détention simplement parce que les tribunaux sont fermés ces jours-là ? Des innocents risquent de rester indûment en prison. »

Il évoque aussi l’impact sur les investisseurs et les entreprises :

« Imaginez un entrepreneur qui devait finaliser un dossier de prêt bancaire pour lancer son activité. Ce retard peut compromettre un projet entier. »

Sur le plan sanitaire, il souligne que de nombreux patients, au-delà des urgences, dépendent de services hospitaliers multidisciplinaires qui risquent d’être perturbés :

« Il y a des traitements complexes qui nécessitent la coordination de plusieurs professionnels. Ce type de fermeture a des effets en chaîne. »

Pour Dr Millimouno, cette décision est un symptôme d’une gouvernance déconnectée des réalités du pays :

« Toute cette démagogie, c’est ce que nous vivons au quotidien. Nous voulons le développement, la sécurité, la justice et la paix. Pour cela, il nous faut une équipe sérieuse à la tête de l’État. Aujourd’hui, nous en sommes encore loin. »