Initialement prévus pour ce lundi 9 juin, les examens de sortie sont reportés au mercredi 11 juin 2025. L’annonce a été faite par le ministère de l’Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l’Emploi.

Ce report fait suite à la décision du ministère du Travail et de la Fonction publique de déclarer les journées du lundi 9 et du mardi 10 juin 2025 exceptionnellement fériées.

Le nouveau calendrier des examens et concours est établi comme suit :

1. Épreuves théoriques des examens de sortie

Du mercredi 11 au lundi 16 juin 2025

2. Épreuves pratiques des examens de sortie (hors ENI)

Du mercredi 18 au lundi 23 juin 2025

Le ministère de l’Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l’Emploi remercie l’ensemble des candidats, encadreurs et partenaires pour leur compréhension et leur engagement en faveur du bon déroulement de ces évaluations nationales.