L’événement vise à donner aux étudiants et professionnels l’opportunité de partager des idées et des expériences avec un public guinéen. Il a convié plusieurs personnalités singulières, passionnantes et inspirantes: des entrepreneurs, conférenciers, sportifs et avocates. Il s’est tenu sous le thème : «Des idées innovantes et des parcours inspirants pour changer le monde ».

Les intervenants ont, à tour de rôle, porté chacun, des messages inspirants et ont invité des jeunes à l’entrepreneuriat.

«Le Salon des Entrepreneurs, au niveau du comité d’organisation, nous essayons d’obtenir la licence, ce qui a finalement été fait en 2021. Et l’idée c’est d’apporter une activité de plus en Guinée qui puisse inspirer la jeunesse, qui puisse inspirer les jeunes entrepreneurs guinéens. C’est que, nous avons des personnes connues ou pas, moins connues ou inconnues complètement qui viennent et qui partagent leur parcours ou quelque chose de particulier qui a pu se passer de marquant dans leur vie et l’idée d’inspirer, d’encourager et de motiver. Donc c’est vraiment cela l’idée du TEDx que nous avons tenu aujourd’hui en prélude du SADEN qui aura lieu les 9 et 10 juin», explique Salematou Sako, vice-présidente du Salon des entrepreneurs de Guinée.

Emanuel Tamba Milimono a été parmi les exposants. Il a fait cet exercice sur son initiative intitulé: “Un âge pour réussir”.

«Parce que souvent, on a tendance d’agresser les gens à cause de leur âge. Quand quelqu’un n’a pas réussi à se marier à 22 ans, on pense que la fille n’en veut pas. On dit que tu as tel âge, t’es trop vieux pour ça, t’es trop jeune pour ça. Je me suis dit qu’il fallait briser les barrières là, il fallait montrer qu’il n’y a pas d’âge pour faire quoi que ce soit. Le plus important, qu’on se sente bien dans ce que l’on fait et qu’on garde notre personnalité», martèle le jeune entrepreneur.

«J’ai compris que la meilleure manière de servir, de se servir c’est en servant les autres. La meilleure manière d’entreprendre c’est de mettre les autres au centre de ses préoccupations parce que de toutes les façons, le client pour l’entrepreneur c’est un être humain et l’entrepreneur est en train de servir le client. C’est ça son rôle. Sa principale occupation, c’est comment gagner de l’argent», ajoute Danda Diallo, fondateur de l’incubateur “ Ose ton emploi”.

Organisée par le Salon des Entrepreneurs de Guinée, cette initiative s’inspire directement de la conférence américaine TED (Technology, Entertainment and Design) et qui se déroule dans le monde entier comme à Chicago, Sydney, Paris, Rio, Abidjan. La première édition a eu lieu ce mardi 08 juin 2021, à Conakry, à l’hôtel Kaloum.