Apparue en 2022 au Niger, la pire vague de l’épidémie de diphtérie sur le continent s’est ensuite propagée en Algérie, en Mauritanie ou au Nigeria. En Guinée, le premier patient a été diagnostiqué en juillet 2023, à Siguiri, dans le nord-est du pays. Le ministère de la Santé en collaboration avec Médecins Sans Frontières (MSF) ont organisé la riposte. Leurs objectifs ayant été atteints, les deux parties ont annoncé dans un communiqué ce 9 mai 2024, la fin de l’intervention.

Entre juillet 2023 et le 3 avril 2024, en Guinée, plus de 4 500 personnes ont été atteintes par la diphtérie. Siguiri située en Haute Guinée est la plus touchée, mais la maladie a été signalée dans 11 préfectures sur 33 dont la capitale Conakry.

“Du 14 août 2023 au 3 mai 2024, 4 505 cas suspects de diphtérie ont été traités au centre de traitement des épidémies (CTEPI. De ces patients, 2.962 ont été vaccinés directement au centre de traitement ainsi que 9 385 de leurs contacts. La plupart étant de jeunes enfants, mais aussi des adolescents et des adultes”, souligne MSF.

Grâce à la riposte, le taux de mortalité a chuté de 38% à, aujourd’hui, moins de 2%.

D’un commun accord, MSF et le ministère de la Santé ont évalué que la situation ne nécessite plus le lourd dispositif mis en place depuis août 2024. C’est ainsi qu’ils ont annoncé que le 19 mai 2024 sonnera la fin de l’intervention de l’organisation à Siguiri.