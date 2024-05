Connu pour son engagement sans faille en faveur de l’éducation en Guinée, Alpha Bacar Barry a été réinstallé à la tête du Comité interministériel de pilotage et de coordination (CIPC) du Programme décennal de l’éducation en Guinée (PRODEG), pour une période d’une année. La cérémonie de réinstallation s’est tenue ce jeudi 9 mai 2024.

Le CIPC joue un rôle crucial dans la mise en œuvre du Programme décennal de l’éducation en Guinée (PRODEG). En effet, c’est l’instance qui régule la mise en œuvre de ce programme ambitieux, réunissant l’ensemble des partenaires techniques et financiers intervenant dans le secteur de l’éducation et de la formation.

Selon Camara Ibrahima Kalil, secrétaire technique permanent du Secrétariat technique de coordination et de pilotage du PRODEG, le CIPC assure le pilotage de la coordination et le dialogue sectoriel entre tous les intervenants du système éducatif guinéen. Il a souligné que toutes les réformes engagées dans le système éducatif sont validées par cette instance avant leur mise en œuvre, contribuant ainsi à l’atteinte des objectifs fixés.

Lors de cette cérémonie, Aminata Kaba, ministre de l’Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l’Emploi, a rappelé l’importance de la qualification du système éducatif et de la formation du corps enseignant pour le développement économique de la Guinée. Elle a également souligné que le PRODEG constitue le cadre de référence unique pour l’ensemble des acteurs intervenant dans le système éducatif guinéen.

“La présidence du CIPC a une durée de 12 mois et est tournante entre les ministres du secteur de l’éducation. C’est dans ce sens que je suis heureuse de passer cette présidence à mon cher frère et ami Alpha Bacar Barry, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, qui par heureuse coïncidence se succède à lui-même”, a déclaré Aminata Kaba.

Alpha Bacar Barry, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, a exprimé sa satisfaction d’être reconduit à la présidence du CIPC. “C’est un bel exercice de cohésion et surtout de démocratie dans la gestion de l’action publique. L’éducation chez nous au sein du gouvernement est un tout dans lequel les trois ministères agissent avec la coordination du Premier ministre”, a-t-il déclaré.

Pendant son mandat précédent, Alpha Bacar Barry a accompli plusieurs actions importantes, notamment la réalisation des audits du Fonds commun de l’éducation, l’organisation de la revue sectorielle conjointe 2022, ainsi que l’organisation d’un atelier régional regroupant la Guinée, le Mali et la République Centrafricaine.

Malgré ces avancées remarquables, plusieurs défis restent à relever. Alpha Bacar Barry s’est engagé à travailler en étroite collaboration avec ses collègues ministres et l’ensemble des parties prenantes pour trouver des solutions adaptées et répondre aux besoins du secteur éducatif guinéen.

Félix Ackebo, représentant de l’UNICEF, a exprimé sa satisfaction quant à la reconduction d’Alpha Bacar Barry à la présidence du CIPC. Il a affirmé que les partenaires techniques et financiers sont engagés à soutenir le gouvernement guinéen dans ses efforts en faveur de l’éducation et de la formation.

“Chaque enfant, apprenant et jeune doit pouvoir se sentir inclus, même les plus vulnérables. Nous devons pouvoir agir pour bâtir une Guinée où les enfants ont la possibilité de réaliser pleinement leur potentiel. Ensemble, je reste convaincu que nous allons réussir”, a déclaré Félix Ackebo.

Cette reconduction d’Alpha Bacar Barry à la présidence du CIPC marque une nouvelle étape dans la poursuite des efforts visant à améliorer la qualité de l’éducation en Guinée et à former une nouvelle génération de citoyens compétents et engagés dans le développement de leur pays.