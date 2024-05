Samedi 18 mai 2024, sur TV5 Monde, Bah Oury, Premier ministre de la transition, a révélé une mesure drastique visant à supprimer près de 200 établissements publics à caractère administratif (EPA).

S’exprimant sur les réformes économiques en cours pour juguler la crise et optimiser l’utilisation des ressources limitées du pays, Bah Oury a souligné que les EPA ont, à divers degrés, « impacté négativement la répartition des revenus de transfert de notre pays ». En conséquence, une vaste majorité de ces établissements sera abolie.

« Nous avons pris une ferme résolution de s’attaquer aux conservatismes qui font que la Guinée a évolué pendant très longtemps dans une logique inflationniste. C’est la raison pour laquelle dans les prochains jours, on va annoncer la suppression de beaucoup d’établissements publics qui, d’une manière ou d’une autre, ont impacté négativement la répartition des revenus de transfert de notre pays. Nous avons constaté que les administrations publiques ont eu une propension à déléguer une partie des responsabilités ministérielles au profit de ces établissements publics. Donc, il faut dans une certaine mesure, rationaliser, mieux utiliser les maigres ressources dont nous disposons… Pratiquement, la grande majorité des EPA. Sur 277 EPA, nous allons ramener ces EPA à un nombre qui avoisine simplement les 99 ou 98 », a déclaré Bah Oury à la correspondante de TV5 Monde à Kigali.

Cette décision s’inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement de transition pour réformer l’économie guinéenne et améliorer l’efficacité de la gestion des ressources publiques. La suppression de ces EPA devrait permettre de recentrer les responsabilités ministérielles et de garantir une utilisation plus rationnelle des fonds publics.

Cette mesure, bien que radicale, est présentée comme essentielle pour sortir le pays de la logique inflationniste qui a entravé son développement pendant des décennies. Le gouvernement de transition espère ainsi instaurer une nouvelle ère de gestion économique plus rigoureuse et plus efficace.