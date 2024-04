Au cours d’une rencontre ce mardi, 9 avril 2024, à la primature, le Premier ministre Bah Oury a réitéré l’engagement de la Guinée à offrir des vaccins de qualité aux enfants.

Devant des partenaires de la Guinée dans le domaine de la santé, comme l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’UNICEF, Bah Oury a annoncé l’adhésion de son pays à l’initiative “indépendance vaccinale”.

Un programme dont l’objectif est de permettre à la Guinée d’avoir des vaccins en qualité et en quantité à tout moment.

“Le Premier ministre a réitéré l’engagement de son gouvernement a adhéré à l’initiative d’indépendance vaccinale qui consiste à s’inscrire dans une dynamique qui permet à la Guinée d’avoir des vaccins à tout moment”, souligne la primature.

C’est dans le souci d’améliorer la qualité de vaccination des enfants dont les couvertures restent très basses en Guinée ces dernières années que le Premier ministre a initié cette rencontre.

La directrice régionale Afrique centre et de l’Ouest de GAVI a salué la démarche de Bah Oury et l’engagement du gouvernement guinéen. “Nous avons échangé avec le Premier ministre et le ministre de la Santé sur les approches utiles permettant d’assurer la disponibilité des vaccins en Guinée à tout moment. Les raisons sont multiples, mais des efforts sont en train d’être faits”, rassure le Dr Marthe Sylvie Essengue Elouma.

De son côté, le représentant de l’UNICEF a donné les statistiques en matière de vaccination des enfants en Guinée. Selon M. Félix Ackebo, depuis 2024, un peu plus de 22 000 enfants n’ont pas reçu de vaccins en plein temps, plus de 65 000 autres n’ont pas reçu de vaccins de type BCG, le seul moyen de se protéger contre la tuberculose. “Ce qui veut dire que les enfants grandissent avec des maladies avec une morbidité”, regrette t-il.

Il a aussi insisté sur l’obligation pour la Guinée et ses partenaires de faire des campagnes de vaccination très prochainement.

Dans le contexte actuel de la situation sanitaire des enfants, le représentant de l’UNICEF souligne qu’ “il est impérieux d’avoir des vaccins en qualité et en quantité de façon continue”.