L’Aid El Fitr, la fête marquant la fin du mois sacré de Ramadan, sera célébrée ce mercredi 10 avril 2024 en Guinée. Selon le Secrétariat Général des Affaires Religieuses, le croissant lunaire a été observé dans plusieurs endroits du pays, confirmant ainsi le début de la nouvelle lune et annonçant la fin du jeûne.

“La lune qui signe la fin du mois de ramadan a été observée en République de Guinée. Par conséquent, la fête de Aïd el-Fitr sera célébrée demain mercredi 10 avril 2024 sur toute l’étendue du territoire national”, a annoncé le Secrétaire général des Affaires religieuses, Elhadj Karamo Diawara.

Cette annonce a été accueillie avec joie et allégresse par la communauté musulmane guinéenne, qui s’apprête à célébrer cette occasion religieuse dans la paix et la fraternité. L’Aid El Fitr est une journée de réjouissance et de gratitude, où les familles se rassemblent pour partager des repas festifs et échanger des vœux de bonheur et de prospérité.

Les fidèles se rendront dans les places publiques pour la prière spéciale de l’Aid, où ils demanderont pardon à Allah et exprimeront leur gratitude pour les bénédictions reçues pendant le mois de Ramadan. Des discours religieux et des sermons seront également prononcés, rappelant les valeurs d’amour, de solidarité et de générosité prônées par l’Islam.

En cette journée sacrée, les musulmans sont également encouragés à pratiquer la zakat al-Fitr, une forme de charité obligatoire destinée à aider les plus démunis à célébrer l’Aid dans la dignité. Cette tradition renforce les liens sociaux et la solidarité au sein de la communauté.