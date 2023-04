Après plusieurs commérages et spéculations sur la dite aventure entre la chanteuse Ibro Gnamet et son nouveau amour Mohamed Hassan l’on peut se réjouir, car les choses semblent aller d’un bon pied pour les deux amoureux.

Selon le manager de la chanteuse Ibro Gnamet le mariage religieux est prévu ce dimanche 09 avril à hafia (Commune de Dixinn).

C’est devenu réel entre Ibro Djamet et Mohamed Hassan, après l’avoir publiquement présenté à son grand frère Azaya et à ses fans, Mohamed Hassan et Ibro Gnamet veulent s’engager dans une nouvelle aventure plus sérieuse et sincère. Les deux tourtereaux vont célébrer leur union de façon religieuse. Cette union sacrée sera scellée en présence des deux familles plus précisément chez dame Diougouna tante de la chanteuse et qui est la petite sœur de l’artiste Petit Kandia où également se tiendra une petite réception après la cérémonie religieuse.

Plus loin le manager de l’artiste nous a confié que les préparatifs vont déjà bon train.

« Tout est presque ok, la sécurité, les invités, les sage et les imams », précise-t-il.

À noter que le futur époux de la chanteuse Mohamed Hassan est de nationalité guinéenne résidant au Canada.

À suivre !