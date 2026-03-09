Après plusieurs jours de tensions dans la localité frontalière de Kiéssènèye, entre Guéckédou et Foya, les autorités guinéennes et libériennes privilégient la voie du dialogue pour désamorcer la crise, rapporte Ledjely. Conakry réclame toutefois le retour du drapeau libérien à sa position initiale afin de préserver le principe de l’intangibilité des frontières.

La crise frontalière entre la Guinée et le Liberia, survenue dans la zone contestée de Kiéssènèye près du fleuve Makona, semble se diriger vers une issue apaisée. Les tensions sont apparues après le déplacement d’un drapeau libérien dans cette localité située à la frontière entre Guéckédou et Foya. Face à la situation, des discussions diplomatiques et militaires ont été engagées entre les deux pays afin d’éviter toute escalade. Ces échanges ont notamment permis la libération de militaires sierra-léonais arrêtés lors de l’incident et ouvert la voie à des négociations pour clarifier la situation sur le terrain.

Dans ce cadre, le ministre guinéen de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, le général Ibrahima Kalil Condé, a reçu le dimanche 8 mars 2026 à Guéckédou une délégation gouvernementale libérienne conduite par le ministre des Affaires intérieures, Niuma Ley, accompagné notamment du chef d’état-major général des armées du Liberia. Les discussions ont porté sur les origines de la crise et les moyens de préserver la paix dans cette zone où les populations partagent des liens historiques et culturels.

Selon les autorités locales, l’incident trouve son origine dans un projet d’extraction de sable sur le fleuve Makona destiné à la construction de routes dans la région libérienne de Foya. Mais pour Conakry, le déplacement du drapeau libérien constitue un acte inacceptable. Tout en appelant au dialogue et à la cohésion entre les communautés kissi de part et d’autre de la frontière, le général Ibrahima Kalil Condé a demandé le retour du drapeau à sa position initiale, conformément au principe de l’intangibilité des frontières héritées de la colonisation. De son côté, le ministre libérien des Affaires intérieures a assuré que le drapeau sera replacé et a proposé l’organisation de rencontres périodiques entre ministres de l’Intérieur de la sous-région afin de prévenir de nouveaux incidents.

Cet autre incident frontalier est intervenu quelques jours après celui entre la Guinée et la Sierra Léone qui s’était soldé par un affrontement entre militaires guinéens et léonais.