Le secrétaire général du Rpg Arc-en-ciel est parmi les leaders politiques ayant été reçus par le nouveau Premier ministre. Saloum Cissé est revenue sur cette rencontre qui fait polémique au sein du Rpg Arc-en-ciel, l’ancien parti au pouvoir.

Au cours de l’assemblée hebdomadaire, ce samedi 9 mars 2024, Saloum Cissé a tenu à apporter des précisions sur sa rencontre avec Bah Oury à la primature. “Après sa nomination, il m’a appelé aussitôt, j’étais à Faranah. Je précise que lorsque je suis venu, je suis allé pour le congratuler”, a déclaré d’emblée M. Cissé avant de revenir sur sa relation avec le nouveau chef du gouvernement.

“Pour la petite histoire, lorsque ma première femme est décédée, le premier personnage qui s’est présenté à la maison mortuaire a été Bah Oury. Je donne ces explications parce qu’il y a des mauvais esprits qui savent interpréter les choses. Ma femme qui m’a fait 7 enfants, c’est Bah Oury qui l’a embauché à la BICIGUI. D’autres savent altérer la vraie réalité des problèmes. Quand celui-ci est nommé Premier ministre, je lui dois la visite ou pas ? Je me suis précipité pour le saluer et l’exhorter à libérer nos camarades qui croupissent en prison. Je connais la prison, j’ai été arrêté en 1990, j’ai fait trois mois 17 jours sans voir le soleil. En 1996, j’ai été également arrêté et j’ai passé deux ans en prison. Je suis allé, je lui ai réitéré ma préoccupation majeure, c’est la libération de nos camarades actuellement en prison. Il m’a écouté attentivement et il m’a répondu qu’il connaît mon parcours, mes soucis, il m’a rassuré qu’il fera de son mieux pour que nos pairs soient libérés. Voilà les différentes motivations qui m’ont poussé à aller le rencontrer. La souffrance unie plus que la joie. De Bah Mamadou jusqu’à la victoire d’Alpha Condé, nous avons fait beaucoup de choses ensemble et je ne rentrerai pas dans ces détails. Je suis le même et je ne varierai pas d’un iota”, a confié le secrétaire général du RPG Arc-en-ciel.