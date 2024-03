Reporters sans frontières (RSF) appelle le nouveau Premier ministre à s’impliquer pour résoudre le problème des restrictions dont certains médias guinéens sont l’objet depuis plus de 3 mois.

A l’issue d’une rencontre avec les patrons de médias, le 6 mars 2024 afin de développer des solutions pour “sortir de la crise”, Bah Oury a évoqué la mise en place d’une commission de travail et s’est notamment engagé à rassembler “les acteurs impliqués en vue de trouver une solution idoine”.

“S’il a aussi appelé à plus de “responsabilité” des médias dans leur traitement de l’information, RSF rappelle que les autorités, avec la Haute autorité de régulation (HAC) ont jusque-là été à la manœuvre de répressions arbitraires et injustifiées, et exhorte le nouveau gouvernement à des mesures fortes sans tarder”, a souligné Rsf dans un communiqué.

L’Ong estime que “le nouveau gouvernement doit à présent s’engager à garantir la liberté de la presse, notamment en rétablissant sans plus attendre les médias restreints sur le territoire depuis plus de trois mois. Alors que les quatre radios brouillées et les trois chaînes de télévision retirées de plusieurs bouquets télévisuels subissent des dommages économiques sans précédent, ces médias doivent pouvoir reprendre leurs activités afin de garantir le droit d’accès à une information plurielle en Guinée”,

Pendant plus de 3 mois, déplore Rsf, “les signaux des radios privées FIM FM, Espace FM, Djoma FM et Évasion sont brouillés sans explication depuis fin novembre, et les chaînes de télévision Espace TV , Djoma TV et Évasion TV sont indisponibles depuis décembre sur les bouquets Canal+ et StarTimes sur demande de la HAC. Ces médias sont économiquement très affaiblis et fonctionnent à temps partiel via les réseaux sociaux. Ils continuent leurs activités, mais ont fait le choix de ne plus diffuser certaines émissions, faute de moyens. La radio FIM FM a dû mettre tous ses journalistes en chômage technique”.