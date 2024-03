Le parti Union des forces républicaines (UFR) a tenu sa traditionnelle assemblée ce samedi, 9 mars 2024, à son siège à Matam.

La séance a été essentiellement consacrée à la Journée internationale des droits des femmes célébrée chaque 8 mars.

A cette occasion, la présidente des femmes de l’UFR, qui a présidé la rencontre, a lancé un message d’unité pour réclamer le respect de la l’égalité.

“Nous nous réunissons ici aujourd’hui pour célébrer le 08 mars à l’instar des femmes du monde entier, célébrer la force, la résilience, des vertus de la femme guinéenne. Mais tandis que nous nous levons pour honorer cette journée, nous ne pouvons ignorer les défis et les injustices auxquels tant d’entre nous sont confrontés chaque jour. Dans un pays où nos droits et nos libertés fondamentaux sont souvent bafoués, où les obstacles à notre épanouissement sont nombreux, nous devons nous unir pour revendiquer le respect et l’égalité qui nous sont dus en tant que femmes, pièce maîtresse de la vie sociale apaisée”.

Poursuivant, Madame Touré Fatoumata Diallo dénonce la discrimination que subissent, selon elle, les femmes en Guinée.

“En Guinée, trop de femmes sont encore victimes de discriminations, de violences, et de marginalisation. Trop de nos sœurs sont privées de l’éducation, de l’autonomie économique, et même de la liberté de choisir leur destin. C’est une réalité qui ne peut plus être tolérée, une réalité qui nous appelle à l’action, à la solidarité, et au changement”.

Pour la présidente des femmes de l’UFR, Sidya Touré, au-delà d’un homme politique, est aussi un défenseur des droits de la femme.

C’est pourquoi, dame Touré soutient que l’arrivée de son leader au pouvoir sera une opportunité pour les femmes de transformer leurs rêves en réalité.

“Le Président Sidya TOURE n’est pas seulement un homme politique, il est un défenseur des droits de l’homme, un champion de l’égalité des sexes, et un fervent partisan de l’autonomisation des femmes. II comprend les défis auxquels nous sommes confrontées, et il est déterminé à les surmonter avec nous, à nos côtés. En tant que Président de la République de Guinée, Sidya TOURÉ s’engage à mettre fin aux discriminations et aux violences à l’égard des femmes. Il s’engage à promouvoir l’éducation des filles, à créer des opportunités économiques pour les femmes, et à garantir leur participation active dans tous les domaines de la vie politique, sociale et économique de notre pays. Mes chères sœurs, avec le Président Sidya TOURE à nos côtés, nous avons l’opportunité de transformer notre réalité, de construire un avenir où chaque femme guinéenne est libre de réaliser son plein potentiel, où chaque fille peut rêver sans limites, où chaque mère peut élever ses enfants dans la sécurité et la dignité”, martèle la patronne des femmes de l’UFR.