À travers un décret lu à la Radiodiffusion Télévision Guinéenne (RTG) ce lundi 9 février 2026, le président de la République, Mamadi Doumbouya, a fixé les attributions des ministères et secrétariats généraux du nouveau gouvernement dirigé par le Premier ministre Bah Oury.

Pris conformément aux dispositions de l’article 65 de la Constitution, le décret précise les missions des 29 ministères et secrétariats généraux composant la structure du Gouvernement.

Des attributions communes à l’ensemble des ministères

De manière générale, les ministères sont chargés de concevoir, d’élaborer et de mettre en œuvre la politique du Gouvernement dans leurs domaines de compétence respectifs, ainsi que d’en assurer le suivi.

À ce titre, ils ont notamment pour missions de :

élaborer les textes législatifs et réglementaires relevant de leurs attributions et veiller à leur application;

concevoir et mettre en œuvre les stratégies, plans, programmes et projets de développement sectoriels, ainsi que procéder à leur évaluation;

assurer la tutelle des organismes publics, des établissements publics administratifs et des sociétés publiques;

intégrer les dimensions environnementales, sociales, éthiques, de genre et d’équité dans la mise en œuvre de leurs programmes, projets et activités;

participer aux rencontres nationales, sous-régionales, régionales et internationales portant sur les questions liées à leurs domaines de compétence;

prendre part aux négociations des accords, conventions et traités sous-régionaux, régionaux et internationaux relevant de leur secteur, et veiller à leur mise en œuvre;

organiser et participer aux rencontres consacrées aux questions en lien avec leurs domaines d’activité.

Ce décret vient ainsi préciser le cadre d’action institutionnel du nouveau gouvernement et baliser les responsabilités des différents départements ministériels.