La sortie de Faya Millimouno leader du Bloc Libéral (BL) invitant l’actuel premier ministre Bah Oury à demander pardon au capitaine Moussa Dadis Camara retient l’attention des responsables de l’ancien parti au pouvoir. Le RPG arc-en-ciel demande à son tour aux acteurs politiques de demander pardon à Alpha Condé.

Lors d’une conférence animée cette semaine , Faya Millimouno a soulevé la cohérence dans la démarche de Bah Oury qui s’est opposé à la candidature de Dadis en 2010 et qui soutient celle de Mamadi Doumbouya.

Pour l’ancien ministre du commerce Marc Yombouno, en plus de Faya certains cadres Guinéens devraient accepter de reconnaître la vérité. “J’ai ecouté un leader politique qui a demandé au premier ministre actuel de demander pardon au capitaine Dadis. En plus de ce que cet acteur politique a dit, si on continue comme ça, tous les acteurs politiques doivent demander pardon au professeur Alpha Cordé”, a-t-il réagi.

Marc Yombouno critique la position de ceux qui lient le coup d’État du 5 septembre au troisième mandat d’Alpha Condé, rappelant qu’un homme politique ne soutient pas la prise de pouvoir par les armes.“Leur argument de troisième mandat ne tient pas. Moi j’ai toujours dit même avant le coup d’État s’il y a un juriste en Guinée qui peut démontrer que le professeur Alpha Condé a violé les lois oublien charte africaine de la démocratie et des élections qu’on nous dise et qu’on nous montre les articles. C’est un alibi qui a été trouvé pour soutenir la junte”, soutient l’ancien ministre du commerce.

Pour ce cadre du RPG, l’histoire a prouvé que la junte n’a pas évincé Alpha Condé parce qu’il s’est offert un troisième mandat. “Aujourd’hui les masques étant à terre, il est prouvé qu’on a pas évincé Alpha pour un troisième mandat. Vous avez suivi des vidéos de hauts responsables qui disent qu’on a pris le pouvoir par la force et on va l’exercer par la force”, regrette-t-il.

Il rappelle par ailleurs que l’ancien président Alpha Condé à toujours tenu un discours de paix allant dans le sens de convaincre son elctorat. “Donc si un acteur politique a osé demander au premier ministre de demander pardon à Dadis, nous nous disons que tous les acteurs politiques doivent aujourd’hui pardon au professeur Alpha Condé pour l’avoir trahi”, a insisté M. Yombouno.