Dans un communiqué rendu public ce vendredi 9 janvier 2026, la Haute Autorité de la Communication (HAC) a annoncé la mise à disposition de la subvention annuelle de l’État en faveur des médias privés, au titre de l’exercice 2025.

« La Haute Autorité de la Communication (HAC) est heureuse d’annoncer aux Associations de presse, promoteurs et responsables de médias que la subvention accordée aux médias privés et à la Maison de la presse par l’État au titre de l’exercice 2025 est disponible », indique le communiqué.

Pour l’exercice 2025, le montant global de cette subvention s’élève à trois milliards six cent trente-trois millions trois cent quarante-cinq mille francs guinéens (3.633.345.000 GNF).

À cette occasion, l’organe de régulation des médias a exprimé sa reconnaissance aux autorités du pays. « La Haute Autorité de la Communication exprime sa reconnaissance et sa gratitude au Président de la République et au Gouvernement pour l’attention constante à l’endroit des médias et cette aide à la presse privée », souligne la HAC.

Par ailleurs, l’institution a invité les associations de presse à procéder à une répartition rigoureuse de cette enveloppe, sur la base de critères objectifs. Elle leur demande également de lui transmettre la liste des bénéficiaires ainsi que les montants attribués à chaque organe de presse, dans un souci de transparence et de bonne gouvernance.