La Haute Autorité de la Communication (HAC) a annoncé, dans un communiqué publié ce lundi 8 décembre 2025, la suspension du journaliste Boubacar Koyla Diallo, animateur de l’émission « Autour de la Transition ». Cette décision s’applique jusqu’à nouvel ordre et est motivée par un manquement à la neutralité des intervenants.

L’institution de régulation reproche au journaliste d’avoir conduit une émission dans laquelle les invités se sont affranchis de la « neutralité » exigée entre les candidats engagés dans la présidentielle du 28 décembre prochain.

Pour rappel, la HAC avait déjà mis en garde les professionnels des médias, en particulier les animateurs, sur l’impératif de neutralité et d’impartialité dans les programmes diffusés durant la période de campagne électorale.