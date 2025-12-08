Malgré le protocole d’accord signé entre le SLECG et le gouvernement, plusieurs établissements scolaires de Conakry et de l’intérieur du pays ont été le théâtre de mouvements de panique ce lundi 8 décembre 2025. Des jets de pierres ont été signalés et certains élèves ont été blessés.

Interrogé sur la situation, Aboubacar Soumah, président du SLECG, pointe du doigt des groupes extérieurs. « Les événements ont fait que les enfants sont sortis, les professeurs sont sortis. Donc, n’accusez pas la grève : accusez les loubards. Ce sont les loubards, qui ont jeté les pierres. C’est pour cela que vous avez constaté ces manifestations-là dans la rue. Ce n’est pas de leur volonté, c’est parce que les loubards les ont attaqués en classe », a-t-il déclaré, en précisant que « les loubards, ce sont ceux qui ont été instrumentalisés par ceux qui ont déclenché la grève. »

Face aux cas de blessés, il rappelle que son organisation n’est pas responsable. « Ce n’est pas à nous de prendre des mesures, c’est à l’État de prendre des mesures. Nous, nous avons donné des sanctions fermes à tous nos représentants, qui sont à l’intérieur de Conakry, à l’intérieur du pays, à tous les enseignants relevant de notre structure, d’aller en classe. Ils ont respecté le mot d’ordre, ils sont allés en classe depuis le 1er décembre. Les cours se tiennent normalement. »

Interrogé sur une éventuelle démarche de rapprochement avec le SNE et le FSPE qui d’ailleurs a déclenché le mot d’ordre de grève depuis le 1er décembre dernier, Soumah se montre catégorique. « Nous n’avons aucune négociation en cours avec eux. C’est le terrain qui commande. Le terrain est déjà explicatif. Nos camarades sont déjà en classe. C’est eux qui viennent perturber les cours. »

Pour conclure, Aboubacar Soumah avec un ton ferme, condamne ses perturbations et lance un message aux enseignants affiliés au SLECG. « je condamne avec la dernière énergie, les perturbateurs qui sont en train de déranger le déroulement correct des cours dans les établissements. Je félicite tous les enseignants de Conakry à Yomou, qui n’ont pas respecté le mot de décret et qui sont en train d’assurer les cours. », dit-il, tout en soulignant qu’il appartient à « l’État de prendre ses dispositions pour empêcher cela, parce que la grève n’a pas été respectée. »