Le Ministère de l’Enseignement Pré-Universitaire et de l’Alphabétisation (MEPU-A) a réagi aux incidents survenus dans plusieurs établissements scolaires lors de la huitième journée de grève déclenchée par l’intersyndicale de l’éducation.

Dans un communiqué rendu public ce lundi 8 décembre 2025, le département dirigé par le ministre Jean Paul Cedy dit avoir constaté « avec regret » des actes de violence enregistrés dans de nombreuses écoles à travers le pays. Selon le ministère, « des groupes d’individus mal intentionnés ont jeté des pierres sur les toits des écoles, provoquant la panique et entraînant plusieurs dizaines de blessés parmi les élèves ».

Le MEPU-A « condamne avec fermeté ce comportement irresponsable », estimant que ces actes visent uniquement à perturber la quiétude au sein des établissements scolaires. Le ministère rappelle également que les auteurs présumés de ces violences s’exposent à des poursuites civiles et pénales.

Affirmant que « la violence ne peut être un langage tolérable dans le monde éducatif », le MEPU-A assure qu’il soutiendra toutes les initiatives visant à protéger les élèves et à préserver un climat scolaire apaisé.