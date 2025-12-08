Alors qu’une tentative de prise de pouvoir anticonstitutionnelle secoue le Bénin, le Secrétaire général des Nations Unies a réagi ce lundi, dénonçant un acte qui, selon lui, compromet la stabilité démocratique du pays et de la sous-région.

Dans une déclaration officielle, il affirme être « profondément préoccupé par la tentative de prise de pouvoir anticonstitutionnelle au Bénin. »

Le secrétaire général condamne. « sans équivoque toute tentative de saper la gouvernance démocratique au Bénin, ce qui pourrait également menacer davantage la stabilité de la région », a-t-il souligné, tout en appelant à une réaction responsable. Il a également insisté sur le respect strict des institutions républicaines et du cadre légal.

Appelant à une réaction responsable, il insiste sur le « respect de l’État de droit et de la Constitution », conclut la déclaration.

Ce rappel à l’ordre intervient alors que la Guinée internationale suit de près l’évolution de la situation dans ce pays longtemps cité comme modèle de stabilité politique en Afrique de l’Ouest.