Le ministre de l’unité nationale et de la citoyenneté a rencontré ce lundi 07 Décembre 2020, des organisations de défense des droits de l’homme à Conakry.

Interrogé ce mardi dans l’émission Œil de lynx , Mamadou Taran Diallo ministre de la citoyenneté est revenu sur l’objectif de cette rencontre.

«On a tenu des rencontres informelles avec les organisations de Défense des droits de l’homme et on s’est entendu de faire un cadre de rencontre et de concertation. La deuxième chose, c’est le plaidoyer qu’il faut faire dans le cadre de la promotion et de La défense des droits de l’homme . La troisième chose, c’est le problème de la mise en œuvre des libertés publiques la liberté de penser ,de manifester et d’agir donc il faut travailler avec le ministre compétant pour la mise en œuvre de ces libertés . La quatrième chose, c’est les violences et l’éducation qu’il faut faire tant au niveau des citoyens qu’au niveau des forces de défense et de sécurité pour que non seulement les guinéens jouissent de leurs libertés mais que dans cet exercice qu’il n’y ait pas de blessés, de morts ni de dégâts matériels», explique t’il.

Pour freiner les violations des droits de l’homme dans le pays , le ministre de l’unité nationale et de la citoyenneté donne des solutions.

« quand il y a une victime, il est tout à fait indiqué que la police se mette à retrouver le couple. Mais dans la recherche des coupables, ils faut faire en sorte qu’il n’y ait pas d’autres victimes donc le directeur des droits de l’homme au niveau de la sécurité a donné des numéros de téléphones sur lesquelles et les défenseurs des droits de l’homme et n’importe quels citoyens pourraient s’adresser à eux pour effectivement signaler des choses», dit-il .