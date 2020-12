C’est pour continuer dans la même logique de protestation contre «la fraude» électorale et réclamer «la victoire» de leur candidat au scrutin présidentiel d’octobre dernier, que l’UFDG et l’ANAD appellent à des manifestations les 14 et 15 décembre prochain.

Des manifestations qui se dérouleront la veille et le jour de l’investiture du président Alpha Condé déclaré vainqueur de cette élection par la cour constitutionnelle.

Interrogé sur ce sujet ce mardi 07 décembre 2020, le porte-parole du parti Union des démocrates pour la renaissance de la Guinée (UDRG), la formation politique que dirige Bah Oury, a invité les organisateurs à privilégier le dialogue.

« L’UDRG n’a rien à dire par rapport à une manifestation que projette un parti rival. Mais puisque c’est l’actualité nous allons commenter et nous allons conseiller à ce que tous les Guinéens prônent la paix », a réagit à l’entame Mohamed Victor Bangoura

Pour l’Union des démocrates pour la renaissance de la Guinée, l’élection présidentielle du 18 octobre ne devrait en aucun cas avoir lieu avec la participation d’Alpha Condé, explique son porte-parole.

Mais regrette Victor Bangoura, tous ceux qui s’opposent au troisième mandat ont été affaibli dans leur combat par les autres acteurs politiques de l’opposition qui à la dernière minute, ont pris part à cette compétition même ayant convaincu de la non crédibilité du processus.

Face à cette réalité, cet acteur politique invite les candidats malheureux à accepter de se soumettre aux décisions rendues par les institutions républicaines.

« Maintenant que les instances reconnues par la loi ont statué et a rejeté les recours des partis qui ont portés des griefs, ont proclamé provisoirement et définitivement la victoire de M. Alpha Condé, tout cela est désormais derrière nous, l’investiture du président est déjà programmée, je pense que ceux qui ont partis doivent tirer des leçons et se soumettre à la loi», conseille le porte-parole de l’UDRG